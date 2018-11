El 'rey del cachopo' quita formalidad a su relación con Heidi y dice que ella se esfumó porque tenía muchas deudas

Salen a la luz imágenes del interior de la nave donde se encontró el torso de Heidi, la novia del 'rey del cachopo', en las fotografías puede verse una maleta. La Policía sospecha que César Román abandonó ahí su cadáver. Pero él explicó ante la jueza, que él no estuvo allí: "No estuve en esa nave, estuve en la de al lado (...) Llevé dos bolsas de un supermercado y una maleta pequeña de color azul con documentación. Esa maleta grande que enseñan, no la llevé yo".

Se refiere a la que ocultaba el cuerpo de Heidi, con la que aseguró que tuvo una relación intermitente: "Sólo convivimos un mes (...) Se quedó embarazada y cuando perdió el bebé lo dejamos, aunque nos seguíamos viendo porque teníamos una relación sexual muy fuerte".

Explicó que de la noche a la mañana Heidi desapareció, dejó de cogerle el móvil y que había contraído muchas deudas. Él también, por eso, el mismo día que se incendió la nave aseguró que unos sicarios le amenazaron de muerte: "Me amenazaron el día 13 poniéndome una pistola en la cabeza, por eso me fui a Zaragoza. No me puse en contacto con mi hermana porque tiene muy pocas luces y podría facilitar el lugar donde me encontraba. Me iba a presentar en la Policía, pero no me dio tiempo".

El 'rey del cachopo' insiste en su inocencia, sin embargo, la jueza lo mantiene en prisión y deriva el caso a un juzgado de violencia machista.