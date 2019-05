El 'primo de Zumosol' revela que sufrió acoso escolar: "La humillación diaria hace que uno deje de pensar que sirve para nada"

Durante los años 90, el 'primo de Zumosol' fue el primo más famoso de España: "La gente me conoció mucho por ser el personaje del 'primo de Zumosol', que era el personaje que defendía a los niños y adolescentes que sufrían acoso escolar", recuerda Sergio, el joven que interpretó ese papel.

Sergio ocultaba un secreto que pocos conocían: "Ni siquiera mis padres sabían que yo, cuando fui pequeño, de 14 a 17 años sufrí bullying".

Fue objeto de insultos, de mofas, burlas y agresiones: "La humillación constante y diaria hacen que uno deje de pensar que sirve para nada. Te sientes un inútil, piensas que sobras en este mundo y entonces te pasan por la cabeza cosas que no deberían pasarle a ningún niño ni adolescente".

Estuvo a punto de quitarse la vida pero, con el tiempo, consiguió superar aquel bache: "Luego a los 18 pegué un cambio muy brusco físicamente y ya la gente no se metía conmigo, pero fue como el sueño de mi inconsciente hecho realidad".

Como le ocurrió a Sergio, en España, más de la mitad de los niños admite haber sufrido acoso escolar. "Te baja la autoestima, baja el rendimiento académico, puedes coger fobia social, tienes dificultades de relaciones porque estás en un etapa de formación y de golpe son rechazados", explica un psicólogo.

Es lo que le ocurrió al exjugador de baloncesto, Iñaki Zubizarreta: "Los adjetivos más repetidos que tenía en mi infancia eran tonto y subnormal y a base de repetición y aislamiento la autoestima se lapida y destruye y ves por normal que tu vida sea un infierno".

En el acoso escolar, dicen los expertos, toda la sociedad es responsable. Por eso exigen información y formación, especialmente para los docentes. "Ni en magisterio, ni en psicología ni en pedagogía existe apenas nada sobre acoso escolar. Una cosa que no aparece, que no se refleja, que no se aborda, es inexistente", asegura Carmen, docente.

Visibilizar el acoso escolar, dicen, para acabar con un problema que deja huella. "Aquel niño asustado sigue estando dentro de mí, pero ahora soy yo el que domina a aquel niño asustado y no es el niño asustado el que me domina a mí", confiesa el 'primo de Zumosol'. Ahora, Sergio lucha por la sensibilización para que ningún menor sufra como él y que el acoso escolar sea solo en un triste recuerdo.