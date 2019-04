El peligro de las 'Chemsex', fiestas con sexo y drogas con un alto riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual

laSexta habla con una persona que frecuenta las fiestas de 'Chemsex'. A Paco se le volvió a ir de las manos: "Llevo dos semanas drogándome, teniendo sexo, y son dos semanas en las que no he ido a trabajar ni he visto a mi familia". Se considera adicto a este cóctel peligroso de sexo y drogas para alargar las sesiones. "Hay gente que va a darte drogas hasta dejarte inconsciente, robarte, pincharte con su jeringuilla y transmitirte algo", añade.

A Andrés le transmitieron el VIH en una de estas bacanales. Sin embargo, no ha dejado de participar en ellas: "Por mi mala cabeza, te dejas llevar, vas borracho y pierdes un poco el control. No te acuerdas si lo hiciste con protección y con quién lo hiciste". Las aplicaciones que utilizan para acceder a estos encuentros tienen opciones para buscar gente con VIH, como si fuera algo bueno. Varias organizaciones tienen el foco puesto en este fenómeno.

Toni Poveda, director de CESIDA. afirma que "están aumentando los nuevos diagnósticos de VIH en la población de hombres que tienen sexo con hombres". Algunas asociaciones disponen de programas específicos. "Aunque hay personas a las que no les supone un problema practicar 'Chemsex', otros sí que consideran que han perdido el control de estas sustancias y piden ayuda para ser atendidos", señala Alicia Gonzalez, psicóloga de 'Apoyo Positivo'.

Sustancias de lo más variadas: "Mefeddrona, cocaína, pastillas, éxtasis...", precisa Paco. Tanto él como Andrés recomiendan a los jóvenes que huyan de estas prácticas y que se tomen enserio el VIH, que no deja de ser una enfermedad crónica pero grave.