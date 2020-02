Una investigación ha concluido que el crimen de Marta del Castillo esconde una estafa de 100.000 euros orquestada por Miguel Carcaño y su hermano Francisco Javier Delgado. Ellos falsificaron la vida laboral y varias nominas a nombre de Carcaño para acceder a una hipoteca por ese valor, un delito que podría llevarles a la cárcel.

Tras conseguir el préstamo del BBVA, llegaron las complicaciones para pagar la letra. Carcaño compró una moto y varios objetos de valor y tras varios retrasos en el pago de la mensualidad, dejó de pagar la de enero de 2009.

Él acudió a la casa de León XIII con Marta del Castillo el día de su asesinato. Allí, le explicó a su hermano que no pudo hacer frente al pago de esa mensualidad. A partir de esa confesión se desencadenó una discusión que acabó con Francisco Javier Delgado agrediendo a Carcaño. En ese momento Marta del Castillo habría irrumpido en mitad de la discusión para defenderle y Delgado le habría propinado cinco culatazos en la cabeza hasta matarla.

Esa es la versión que, cree la familia, fue el motivo del asesinato. El padre de Marta, Antonio del Castillo, ha asegurado en 'Espejo Público' que fue el propio Carcaño el que le dio autorización para acceder a los papeles de esa hipoteca: "Ese fue el móvil, la discusión. Si miguel Carcaño deja de pagar la hipoteca, el banco iba rápidamente a tirar de las nóminas, nóminas que no existían, empresas que no estaba contratado Miguel Carcaño. Se iba a descubrir. Hay unos delitos penales que les iban a llevar a la cárcel. Esos fueron los hechos para encubrir el asesinato".

Además, revela que tienen las pruebas de que Carcaño nunca trabajó en el bar del que aportó nóminas: "Allí no ha trabajado, tenemos la documentación del dueño de la empresa de que Miguel Carcaño no ha estado nunca allí contratado. Tenemos el extracto bancario y sabemos que no hay un solo ingreso que ponga nomina".

Del Castillo también ha señalado por qué cree que ahora ha decidido colaborar en el esclarecimiento del caso. "Se ve que la cárcel hace mella, una persona joven no le gusta estar ahí. Él se siente abandonado, está solo en el mundo y la cárcel va a ser su futuro, va a salir con 40 años, entonces eso no lo quiere nadie, él se ha echado la culpa de todo lo que ha pasado por gastarse el dinero de la hipoteca y por haber llevado a Marta allí en ese momento. Protegía al hermano y se lo come todo", ha zanjado.