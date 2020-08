Emoción en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Pedro pasa a planta tras 144 días ingresado en la UCI. Es el paciente que más tiempo ha estado en la unidad de cuidados intensivos en España, fue hospitalizado a finales de marzo tras dar positivo en coronavirus. "Una neumonía bilateral le tuvo en una situación muy mala desde el punto de vista respiratorio", explica Juan Camilo Barrios, médico de la UCI.

El equipo médico asegura que, aunque le queda mucho trabajo por delante, su mejoría es asombrosa. Todo gracias al trabajo de un equipo multidisciplinar dedicado a pacientes COVID-19 que han pasado por la UCI. "Me mueven las piernas, me mueven los brazos... Me mueven todo", afirma Pedro, que ha pedido a los médicos volver a comer pescado una vez que esté en planta.

Pedro también tiene un mensaje dirigido a los más jovenes: "Que tengan mucho cuidado con esto y que no abusen de la confianza". Con 77 años cuenta con una nueva familia, los profesionales sanitarios que han estado a su lado. Ahora en lo único que piensa es en poder volver a casa.