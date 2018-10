El joven voluntario que ofreció una escoba al rey Felipe VI en su visita a las zonas afectadas por las inundaciones en Mallorca

"LE HE DADO LA MANO POR EDUCACIÓN"

"Me dijo que no, que ahora no podía", así explica el joven que ofreció una escoba al rey en Sant Llorenç cómo fue la escena. Según sus explicaciones, su intención no era la de "vacilar", sino la de decirle al rey que "con un apretón de manos, a mí por lo menos no me ayuda en nada".