El joven que buscaba a 'la chica del tranvía': "Me escribió y nos pondremos en contacto cuando desaparezcan los medios"

Sergio decidió colgar unos carteles en las estaciones del tranvía de Murcia para buscar a una chica que le había llamado la atención la noche de antes. "Estuve haciéndole señas a ver si se bajaba conmigo, pero no hubo suerte", explica.

Por eso colgó una carta buscando a "una chica de unos 20 años pelo corto y oscuro". El joven dice que la vio triste y le hubiese gustado sacarla del infierno que estaba pasando. Dejó su número de teléfono y a esperar.

Y en este tiempo su carta ha tenido respuesta, pero polémica. Una supuesta 'chica del tranvía' fue la respuesta más viral: "No es más que una declaración de acoso. No te has parado a pensar ni un segundo en mí".

No es la primera vez que alguien "se enamora" en un tren, y es que ya lo vimos con un joven de México que colgó una foto para buscar a la chica a la que fotografió. Virginia Nogerol, psicóloga, valora que "la clave es pensar cómo se puede sentir la otra persona, no dejarse llevar por los impulsos".

Sergio dice que ha encontrado a la auténtica 'chica del tranvía' en la que se fijó: "Me ha escrito y hemos quedado en que nos pondremos en contacto más adelante, cuando no haya medios. Ella prefiere mantenerse en el anonimato".

Además, asegura que en ningún momento pretendió intimidarla y que se ha sacado de contexto. "Se diferenció el país en dos bandos, uno que estaba a favor y me daba apoyo y otro que no", explica Sergio.

El joven asegura que si pudiera retroceder, no volvería a pegar esos carteles.