El indignante vídeo de un cazador que mata a un león mientras duerme

Las imágenes son impactantes. Un cazador apunta con su rifle a un león dormido y lo dispara. El animal se retuerce de dolor y acaba muriendo. Este lamentable suceso que ocurrió en 2011 se ha hecho ahora vital a raíz de que la protectora de animales 'All Wildlife' compartiese el vídeo en su cuente de Twitter. Junto con el vídeo, la protectora indica que National Geographic afirmó que el león habrá desaparecido del continente africano en 2050.

La publicación de este indignante vídeo se hizo con el objetivo de identificar al cazador en cuestión, algo que, finalmente, se ha conseguido. Se trata de Guy Gorney, un hombre de 64 años que vive en Manhattan, Illinois, Estados Unidos, según publica 'Daily Mail'.

El vídeo muestra a Guy Gorney apuntando con un rifle al león dormido. En ese momento, le pega un tiro al animal que se despierta y comienza a retorcerse del dolor. El cazador dispara una segunda y tercera vez, tras lo que Mark Vallaro, un cazador profesional en Zimbabwe que actuaba como su guía, le pide que pare. En el vídeo se puede escuchar que este hombre le dice: "Está bien, está bien, no hagas más" y entonces le felicita por haber matado a "un león muy bonito".

Cuando Gorney se acerca al león, empujándolo con su rifle para asegurarse de que está muerto, Vallaro agrega: "Hermoso. Ese es un león excepcional".

Estas imágenes han causado la indignación en redes y han convertido el vídeo en viral, acusando a Guy Gorney de "cobarde" por disparar al animal por la espalda mientras dormía.

La CBS entrevistó a este hombre en 2015, quien no mostró ningún remordimiento por su hábito de caza. En ese momento, había cazado 70 animales salvajes, entre los que se encontraban elefantes, leones, leopardos, rinocerontes y búfalos.

Gorney admitió que su interés por la caza es, principalmente, por "la emoción de la matanza". "Realmente me gusta cazar elefantes. Son difíciles de rastrear e increíblemente peligrosos ", dijo.

El hombre declaró en ese momento que no entendía por qué las personas podían aceptar la caza de ciervos en los Estados Unidos pero no la caza de animales salvajes en África. "Si tienes una foto de alguien con un ciervo, a nadie parece importarle. Pero si es un elefante, es un gran problema. Si es un león, especialmente ahora, es un gran problema. Pero para mí, en cualquier caso, he detenido un corazón que late".

En otra entrevista en 2015 en 'WBBM-FM', una radio de Chicago, contó: "Me encanta la cebra, por lo que disparar a un león probablemente salva a 70 cebras al año, más o menos. Hay todo este tipo de balances en la naturaleza".

Ahora, tras hacerse pública su identidad y el vídeo en el que sale matando al león en 2011, los usuarios han estallado contra él en redes sociales y Guy Gorney ha eliminado su perfil de Facebook en el que aparecía posando con animales salvajes muertos a los que había cazado, como si de trofeos se tratasen.