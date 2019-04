El duro relato de la cuñada de 'El Chicle': "Después de violarme, me rozó con un cuchillo desde la garganta al ombligo"

La cuñada de 'El Chicle' podría ser otra de sus víctimas: Vanesa le denunció hace 13 años por violarla. La denuncia no prosperó pero ahora podría reactivarse tras el caso de Diana Quer.

Así explicaba en su declaración policial cómo la abordó 'El Chicle' cuando aún era menor de edad: "Estaba delante de mi casa esperando al autobús (...). Se acercó mi cuñado en su coche y me dijo que le acompañara al banco a sacar dinero y después me acercaba al instituto".

La llamó desde su coche y la hizo subir, igual que hizo con sus dos últimas víctimas. Ya en el interior la amenazó: "Sacó un cuchillo, tendría unos 20 centímetros de hoja con un mango negro (...). En el coche, sin bajar, me dijo que contaba hasta diez para que me quitase la ropa al tiempo que me amenazaba con el cuchillo".

"Después de violarme me hizo ponerme un camisón azul que llevaba. Me rozó con el cuchillo por el pecho desde la garganta hasta el ombligo", relata.

La joven declaró que no recordaba cuántas veces abusó de ella, pero las amenazas de muerte se le quedaron grabadas: "Mientras me vestía me decía que si se lo contaba a alguien mataba a mi hermana, a mi sobrina y luego me mataría a mí".

Un hombre violento y posesivo, así lo explicó su cuñado ante el juez hablando de la relación que tenía con su mujer: "Rosario tiene un gran dependencia emocional de José Enrique, como miedo".

Un temor que, aseguran, les llevó a darle coartada la noche en la que murió Diana.

Ahora garantizar su seguridad en la cárcel es un asunto prioritario. Su relación por el caso de Diana Quer y con otros delitos de narcotráfico llevan a la cárcel de Teixeiro a pedir un traslado inmediato.