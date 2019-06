El drama de Manuel: un niño de Jerez atrapado en su casa por culpa de unas escaleras

Manuel tiene 13 años y nació con espina bífida, lo que le obliga a utilizar una silla adaptada, pues tiene la movilidad reducida. Para salir de casa depende de que su madre le suba y le baje en brazos por los 33 escalones que separan su vivienda de la calle, ya que el edificio en el que viven no tiene ascensor.

Esta familia de Jerez denuncia que a menudo se sienten atrapados en casa, puesto que la comunidad de vecinos no puede permitirse instalar un ascensor u otro sistema para que Manuel pueda bajar y subir las escaleras por sí mismo.

"A veces llega el caso de que no bajamos a la calle", explica Carmen, la madre de Manuel, que lamenta que esos escalones impidan a su hijo quedar con sus amigos, como otros chicos de su edad, o subir a la azotea sin ayuda.

"Tiene 13 años, dentro de su dependencia quiere su independencia, quiere salir con sus amigos, subir a la azotea o bajar al garaje", explica, "son cosas que parecen a veces tontas, pero no lo son, son necesarias en la vida".

Ella es quien normalmente se ocupa de cargarle y padece artrosis precoz en la cadera, lo que le dificulta llevarle en brazos. Sin embargo, el problema más acuciante ahora es que pronto operarán a Manuel de la columna, y eso impedirá del todo desplazarle a cuestas por el riesgo de partirle algún hueso.

"A mí no me importa subirlo con 90 kilos si hace falta", asegura Carmen, "el gran problema es que a Manuel lo operan de la columna y cuando lo operen ya no lo podremos coger en brazos, no podremos subirlo ni bajarlo una vez sea intervenido".

La solución sería poner un ascensor o una silla elevadora, pero los vecinos no pueden asumir el coste. Por eso, esta familia jerezana pide que les subvencionen la instalación. "Necesitamos esa ayuda para el ascensor, un montacargas... lo que fuera más económico para quien nos lo pudiera hacer", pide Carmen.

Por su parte, la petición de Manuel es simple, él solo quiere poder salir por sí mismo a la calle para jugar con sus amigos, como cualquier otro niño de su edad. "Quiero bajar yo con mis amigos y jugar a la pelota", dice.