Hasta que llegó la pandemia, María del Mar trabajaba en un restaurante. Entonces, su empresa se acogió a un ERTE. "Con el ERTE al 60%, se me quedaba en 600 euros. Eso con un alquiler de 450 euros al mes más los gastos correspondientes: agua, luz, gas, teléfono…", ha explicado a laSexta. No es la única: en el caso de María del Carmen y su marido, se quedaron en paro por culpa de la pandemia.

"Tengo que pagar un alquiler de 350 euros y cobro 430. Con esa situación no podemos llegar a pagar todos los gastos: agua, luz, cuatro niños, comida, ropa...", ha apuntado María del Carmen. Una situación que se complica en estas familias cada día que pasa. "El deterioro progresivo que están sufriendo las familias con hijos a cargo en situación de pobreza ha alcanzado niveles de emergencia social", ha denunciado Andrés Conde, director general de 'Save the Children' en España.

Según la ONG, actualmente existe un 12,2% de familias en nuestro país que no tienen ningún ingreso. Un aumento de casi cinco puntos desde hace un año, cuando comenzó la pandemia. De ahí que el 60% de las familias que atiende esta organización tengan muchas dificultades para cubrir gastos básicos como la calefacción. "La enciendo o no la enciendo porque me va a llegar una factura de la luz de 150 euros. Si yo pago la factura de la luz, ¿dejo a mis hijas sin comer?", ha lamentado Andone.

En esta línea se ha expresado también María del Carmen: "Yo si me puedo quedar sin comer, me quedo, pero mis hijos, no". Por situaciones así, familias como la de Andone se sienten al límite. Pide que se sienten con ellos y los escuchen: "Tenemos problemas de verdad, no es ninguna tontería". Desde organizaciones como Save The Children piden a las administraciones medidas urgentes.

"Es necesario elevar el umbral del acceso al Ingreso Mínimo Vital para que, al menos cubra, a todas las familias en situación de pobreza severa", ha destacado Andrés Conde. Es el caso de Fátima, que solo cobra 430 euros de subsidio al mes. "Hice el Ingreso Mínimo Vital y después de esperar seis meses, desde junio a diciembre, me lo denegaron". Otra solución para revertir esta realidad, según han apuntado desde Save The Children, sería poner en marcha una prestación de ayuda a la crianza para este tipo de familias, como ya han hecho otros países europeos.