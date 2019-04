El cierre de iDental deja a miles de pacientes con tratamientos a medias: "Decían que era para gente sin recursos pero ahora me toca irme a otro dentista y pagar 3.000 euros"

La red de clínicas intentaba captar clientes asegurando un 70% de descuento en el presupuesto de los tratamientos. Ese fue el reclamo que atrajo a personas como Lidia, que ahora denuncian que tendrán que acudir a otros dentistas para que les termine el tratamiento. "Ahora se me ha quedado peor de lo que ya estaba", afirma la afectada que ya tenía todo el tratamiento pagado.

Es el mismo caso que Magdalena. Y como ella hay 350.000 personas de toda España. "Lo llevo muy mal. Siento que estoy pagando por estar peor de como estaba", lamenta.

Ella aún no ha terminado de pagar los 4.000 euros que le financiaron. Y dice, estaba todas las semanas en la consulta por mala praxis hasta que un día le anularon la cita. Una acción que se repitió en todas las clínicas del país. "El día 24 llamé y esos teléfonos ya no existían", cuenta Magdalena.

Recientemente, el defensor del paciente aconsejó a las víctimas de iDental que se realizaran pruebas de VIH, hepatitis C y otras enfermedades por no esterilizar los instrumentos de trabajo. El Consejo General de Dentistas asegura que es un caso que se volverá a repetir porque estas clínicas no tienen seguro de responsabilidad civil y funcionan como empresas.