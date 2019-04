El brutal asesinato de la familia en Guadalajara pudo deberse a una deuda según apuntan sus conocidos

El entorno de Marcos y Janaína pone el foco en el móvil económico. Creen que el matrimonio y sus dos hijos pudieron ser brutalmente asesinados por una deuda. "Yo creo que mi hermano pasó por un problema financiero grande, pidió dinero a la gente equivocada y se jodió", asegura Walfran Campos, hermano de Marcos.

Los amigos de Marcos lo definen como un 'buscavidas'. En el tiempo que estuvo en España, trabajó como camarero, panadero y montador de escenarios. Pero aseguran que siempre tenía un proyecto grande en mente. "Yo lo definiría como una fábrica de sueños rotos", asegura David Vidal, amigo de Marcos. "Tenía muchas ideas pero claro, en ese momento al menos no las podía llevar a cabo", asegura Susan Durán, la exjefa de Marcos.

Las declaradores evidencian que Marcos tenía ideas de negocio frustradas que su entorno cree que pudieron llevarle a este trágico final. "A lo mejor alguien creyó en él y se involucró con él en algún tipo de proyecto por lo que le adelantó una fuerte suma de dinero para llevar a cabo ese proyecto, y que al final no pagó esa deuda. A lo mejor ahí empezaron los problemas" comenta Vidal.

Fuentes cercanas a él cuentan que era habitual que pidiera dinero prestado, pequeñas cantidades que Marcos no solía devolver. "Hoy te cojo tanto, pero no te preocupes que yo te pago mañana y creía que era posible, pero a veces no lo era", comenta un amigo.

En los últimos meses Marcos también pidió dinero a su familia brasileña. "Nosotros mandábamos 1.000 o 800 euros más o menos", asegura el hermano de Marcos. Les dijo que necesitaba ayuda porque con su sueldo no podía mantener a sus hijos y a su mujer.