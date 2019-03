Educación 'olvida' pagar los premios fin de carrera a los mejores universitarios de 2011

Violeta es estudiante y dice que continuará intentando ponerse en contacto con el Ministerio de Educación y que seguirá llamando. La única opción que le queda a esta joven es seguir llamando al Ministerio de Educación hasta conseguir una respuesta. Ella es una de los 161 universitarios que todavía no han recibido el premio fin de carrera de 2011 por tener los mejores expedientes de su promoción.

Victoria Barcarán es otra alumna brillante que espera su recompensa de 3.300 euros que, asegura, le vendrían muy bien para seguir ampliando su formación. "Son gente que se está buscando la vida ahora. Esos 2.000 - 3.000 euros de beca te pueden abrir muchas puertas", comenta Victoria.

La lista con los galardonados se publicó en mayo, nueve meses después de que se abriera la convocatoria. Y, desde entonces, no saben nada. "Por lo menos, sinceridad, por lo menos ir de cara. Seguramente que la gente lo entienda, pero por lo menos una explicación", comenta Victoria.

Martín, otro alumno, también está indignado con el silencio del Ministerio. "No he recibido ni mensajes, ni correos electrónicos, ni cartas", asegura. El joven sólo quiere su diploma acreditativo y sus 3.300 euros "no tanto por el dinero en sí, sino por el reconocimiento." Además, Martín asegura que este premio "es muy importante para el CV".

La última gala de entrega de premios que se celebró fue ésta en la que algunos alumnos negaron el saludo al ministro Wert. Algunos alumnos creen que Educación podría estar evitando otro encontronazo. Algo difícil de saber porque el Ministerio tampoco responde a las preguntas de laSexta noticias.