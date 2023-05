Uno de los Mossos d'Esquadra que atendió en primera instancia a la joven de 23 años que fue violada presuntamente por Dani Alves grabó un video a su salida de la discoteca Sutton (Barcelona). La cámara que el mosso llevaba encima ha grabado el primer testimonio de la víctima solo han pasado unos minutos.

La Vanguardia ha tenido acceso a la transcripción de ese video. La joven llora desconsoladamente y cuenta a uno de los agentes lo que acaba de vivir. Además, le explica que entró voluntariamente en el baño, que intercambió varios besos con Dani Alves, pero que después quiso salir. Lo que recoge esa grabación es que la víctima asegura que el futbolista se lo impidió y cerró el pestillo de la puerta.

Según ese video, la chica completamente hundida, confiesa al mosso que Alves le dijo comentarios desagradables: se refirió a ella como "mi putita". Y dice que el jugador le pegó varias veces, que tiró su bolso al suelo y que la agarró por el vestido: "Me empezó a pegar, me tiró el bolso al suelo y me cogió de la ropa".

La transcripción de ese video, que forma parte del sumario, recoge que la chica tuvo que parar varias veces porque no puede dejar de llorar. Es entonces cuando una de las amigas que la acompaña le dice al policía que ha habido penetración. El agente trata de tranquilizar a la víctima, llama a una ambulancia y la anima a que denuncie.

La chica asegura que nadie la va a creer porque todo el mundo verá por las cámaras de seguridad como entró de manera voluntaria en el baño del reservado: "Nadie me creerá porque verán que entré voluntariamente en el baño". Tras esto, la batería de la cámara del mosso se agota y la grabación se corta.

La víctima ha insistido desde el primer momento que fue violada. Sin embargo, Dani Alves ha cambiado varias veces de versión, en la última admitió que las relaciones fueron siempre consentidas.