La muerte perinatal es la muerte de un hijo pasadas las 24 semanas de embarazo o al poco de nacer. Se estima que cada año fallecen 2 millones de bebés perinatales, 2.500 en España. Hasta ahora el duelo en este tipo de muertes se ha vivido en silencio porque hay mucha incomprensión social. Aunque los psicólogos recomiendan hablar de ello, recordar al bebé, guardar algún objeto e iniciar el duelo.

Las madres disponen de una baja en la Seguridad Social asociada a la maternidad. Ahora que los permisos de paternidad se igualan, se abre la posibilidad legal de que los padres también dispongan de esta prestación. Ya hay algunas sentencias al respecto.

Una de ellas, es la de un juez de Barcelona que ha otorgado la prestación de paternidad a un padre cuyo hijo falleció en el octavo mes de embarazo. La Seguridad Social se la había denegado. La sentencia contradice el criterio general de la Seguridad Social, que concede la prestación solo a la madre cuando el bebé nace muerto tras 180 días de gestación. "La seguridad social recurrirá la sentencia, de hecho lo suelen hacer siempre. Es una práctica habitual", explica el abogado Ernest Hernández.

En algunas comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Cantabria y Galicia los jueces han dado la razón al padre, mientras que en otras han sentenciado en contra, como es el caso de Andalucía y Aragón. Uno de los padres afectados ha solicitado al Tribunal Supremo que unifique criterios y este tribunal tomará una decisión el 22 de junio.

Una decisión trascendental para todas las familias que viven el duelo de una muerte perinatal. "Entra dentro de lo que llamamos los 'duelos prohibidos' o 'duelos desautorizados' porque son duelos que la sociedad no permite tener. Es decir, el niño no ha nacido, por lo tanto, no ha existido, por lo que tú no debes estar triste", detalla el experto en duelo Carlos Hernández. No obstante, es un tiempo necesario, alertan los expertos, para que no afecte la salud mental de madres y padres.