El drama de un toxicómano rehabilitado que entrará en la cárcel por un delito que cometió hace cinco años

En 2009 Segismundo Arribas entró en el mundo del alcohol y las drogas lo que le llevó a cometer un delito de robo de objetos de una obra por valor de 476 euros y otro de resistencia a la autoridad. Ahora la Justicia le exige cumplir tres años de condena.

"El entrar ahora mismo en prisión para mí sería caer de la impotencia", explica Segismundo Arribas. Este zamorano de 42 años ha rehecho su vida, y lleva más de cuatro años en el programa de rehabilitación de drogodependencias de Proyecto Hombre de Zamora, donde aseguran que está completamente rehabilitado. Su entrada en prisión, dicen, supondría un retroceso.

"Después de tanto esfuerzo, tanta motivación, el tener que pagar ahora una pena de algo que hizo en otro momento de su vida, en el que él no estaba bien, no estaba en su sano juicio, creo que ahora no es lo mejor ", asegura Nuria Martín, directora del centro de Proyecto Hombre en Zamora.

Su abogado y él agotan la vía judicial. “Pedimos la suspensión de la pena en base al artículo 87 del Código Penal”, declara el abogado de Segismundo, Patricio Alonso. La Plataforma "Libertad para Segis" ha conseguidos el apoyo de más de 28.000 firmas para solicitar la suspensión de pena

“El apoyo que estoy recibiendo, para mí es como una bocanada de aliento”, asevera Segismundo. Ahora el tiempo corre en su contra. Solo queda esperar para ver si se hace justicia con este zamorano.