Dos emprendedores crean la primera plataforma de empleo para facilitar el retorno a España de jóvenes talentos emigrados

Pau es un joven que dejó Valencia para emigrar a Alemania porque "no encontraba una oportunidad ilusionante en España": "Berlín me había dado las oportunidades que en mi ciudad, en aquel momento, no encontraba".

Es uno de los miles de jóvenes españoles que han tenido que marcharse fuera para buscar un futuro mejor y después de más de un año trabajando en varias empresas tecnológicas, ha podido volver a España con empleo.

Pero no todos tienen la oportunidad de volver como Pau. Es el caso de Almudena, una ingeniera química que lleva 15 años en Berlín y que está buscando trabajo para regresar: "Está en mi mente volver, lo que pasa es que el primer conflicto que tengo es encontrar una buena oportunidad laboral en España".

Para ayudar a jóvenes como Almudena, Raúl Gil, junto a otros compañeros, han creado la plataforma 'Volvemos', la primera plataforma en internet para el retorno de talento a España.

Gil explica que se trata de "una base de datos actualizada y completa de profesionales en el extranjero ahora mismo y que desean volver a España".

Él y sus compañeros rastrean internet, empresas y administraciones en busca de ofertas de trabajo que se adapten a los perfiles registrados. Explican que es una forma de decir que están aquí y que quieren volver. "Administraciones públicas, empresas, poneos de acuerdo y facilitar que volvamos", reclama Raúl.

Diego Ruíz del Árbol es otro de los creadores de la web y lleva nueve años en Alemania, pero ya tiene fecha de regreso. De momento, desde Berlín, colabora para que otros también puedan conseguirlo. "Queremos crear las oportunidades necesarias para que buena parte del talento que ha exportado España en los últimos años por la crisis, tenga la oportunidad de regresar en una condiciones de trabajo dignas", explica Diego.

En menos de dos semanas de vida, ya se han registrado más de 1.000 personas y el sueño de Raúl y sus compañeros es que parte de ellos puedan sentir la emoción de volver.