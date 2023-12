La cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado y entre las cenas de empresa, las luces de Navidad y las compras navideñas, hay unos días de descanso no laborables para los trabajadores españoles. Al coincidir dos días festivos muy próximos el uno al otro en el arranque del mes de diciembre, como cada año, gran parte del país aprovechará para disfrutar de un puente largo.

El 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución y tal y como recoge el Calendario laboral de 2023, todas las comunidades autónomas podrán disfrutar de este día festivo como suele ser habitual. Esta jornada rinde homenaje al día que se aprobó oficialmente la Carta Magna en 1983 y las Instituciones del Estado realizan diferentes actos públicos, nacionales y territoriales, mientras que el resto de trabajadores disfrutan de un día de descanso.

Por otro lado, el 8 de diciembre de este año también será festivo laborable obligatorio en todo el territorio nacional, por lo que todos los españoles también tendrán derecho a este día no laborable. Esta segunda fecha marca la Inmaculada Concepción, una festividad de carácter religioso, que conmemora la fecha en la que fue concebida de la Virgen María. Cabe resaltar que la Iglesia Católica celebra el nacimiento de la Virgen el 8 de septiembre, y para calcular el momento en el que fue concebida, se restaron nueve meses. No obstante, en España, aparte de la fiesta religiosa, el día también marca la efeméride histórica del Milagro del Empel o la Batalla de Empel que tuvo lugar entre el 7 y 8 de diciembre de 1585, motivo por el que la Inmaculada Concepción fue proclamada patrona de los Tercios españoles y actual infantería española.

Este año el festivo nacional del 6 de diciembre cae en miércoles y el del 8 de diciembre, en viernes, a vísperas del fin de semana y permite a los trabajadores encadenar el segundo festivo y disfrutar de un fin de semana largo de tres días. No obstante, como el Día de la Constitución cae en miércoles, muchos empleados que cuenten con algún día libre también podrá aprovechar para cogerse libre el jueves 6 de diciembre libre y disfrutar de un 'macropuente' de cinco días.

Dónde es festivo 6 de diciembre

Aunque el 6 de diciembre no es festivo no laborable nacional ni festivo autonómico en ninguna de las regiones de España, lo cierto es que los Ayuntamientos tienen el derecho de establecer dos días festivos locales a los trabajadores del municipio así que tiene sentido comprobar el calendario laboral del municipio en el que trabajan los empleados por si tuviesen suerte.

Por otro lado, muchas comunidades autónomas marcan esta fecha como 'no lectiva' en los calendarios escolares de 2023/2024. Concretamente, marcan esta fecha como día no lectiva para que los alumnos puedan disfrutar de un día sin clase entre los dos festivos nacionales y aprovechar el 'macropuente'. Algunas de las regiones que recogen este día como no lectivo son Asturias, Madrid, Castilla y León o Castilla La-Mancha, mientras que ni Catalunya ni la Generalitat Valenciana recoge el día libre en sus calendarios.