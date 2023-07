Aunque gran parte de España ya está de vuelta a la rutina atravesando la incierta resaca electoral, otra gran parte del país está disfrutando de las vacaciones de verano con todo lo que conlleva: la playa, la montaña, los viajes, reuniones familiares y amigos y las fiestas. Concretamente, varias zonas de España están disfrutando de una jornada festiva no laborable en honor a Santiago Apóstol. Aparte de Galicia, cuyo Día Nacional de Galicia se celebra este martes, otras Comunidades Autónomas se han sumado a esta celebración de esta jornada.

Cada año, las Comunidades Autónomas de España cuentan con ocho festivos no laborables a nivel nacional de los 14 totales, tal y como señala el Calendario Laboralpublicado del Boletín Oficial Español (BOE). Sin embargo, cada una de las regiones también cuenta con incluye otros 6 restantes autonómicos y locales, que varían de una zona a otra ya que los establecen los Gobiernos Autonómicos y los Ayuntamientos. Este mes de julio no hay ningún festivo a nivel nacional, pero sí que hay varias zonas de España, tanto autonomías como municipios que disfrutarán de un día no laborable este 25 de julio.

Dónde es festivo

Estas son las Comunidades Autónomas y municipios que disfrutarán del festivo:

Galicia

Castilla y León

País Vasco

Navarra

Santander (fiesta local)

Girona (fiesta local)

Cuándo son los próximos festivos nacionales

A estas alturas del año, cabe resaltar que la mayoría de festivos a nivel nacional están aún por celebrarse ya que en España tan solo se han disfrutado dos festivos, Viernes Santo (7 de abril) y el Día de los Trabajadores (1 de mayo), pero queda menos de un mes para que se celebre el próximo de los seis festivos restantes de este 2023. Estas son las fechas que quedan: