Se disparan en España las denuncias por agresiones racistas

Las denuncias por agresiones racistas se disparan en nuestro país. El odio al extranjero, en especial a los africanos, pone en relieve casos como el de Patrick, quemado vivo por ser negro, o Niba Buene que no es una excepción, se quedó tetrapléjico tras una brutal paliza, y ahora se lamenta de su situación actual "sin las manos y sin los pies qué voy a hacer".

Solo el año pasado se han conocido 475 incidentes que se han saldado con 84 imputaciones o detenciones. Las zonas más afectadas son Cataluña (124), País Vasco (89), Andalucía (45) Madrid (45) y la Comunidad Valenciana (41).

Los inmigrantes sudamericanos son los más afectados tras los africanos. Un grupo de jóvenes se cebó a golpes con Mónica y su familia, sólo por ser ecuatoriana, la mujer recuerda las palabras de sus agresores, "nos dijeron que éramos unos sudacas y que nos largaramos a nuestro puto país. Entonces un hombre se levantó y me metió dos puñetazos. A mi marido le bañó en sangre al pegarle. Los golpes que recibió en la cabeza le han dejado secuelas en el oído y vértigos constantes, Mónica asegura que "por poco no me mataron y mis hijos se quedaban huérfanos. Ha sido muy duro".

El Ministerio del Interior ha formado a más de 22.000 funcionarios para identificar los delitos de odio y proteger a las víctimas. Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad afirma que "la policía es contundente, por eso recomendamos que se denuncie".

Sin embargo, el colectivo de inmigrantes no suele denunciar estos casos. Esteban Ibarra, de Movimiento contra la intolerancia asevera que "algunos inmigrantes irregulares no denuncian por miedo a la expulsión". De ahí dicen la importancia de crear una ley integral de igualdad de trato, una ley que permita proteger más a estas víctimas del odio.