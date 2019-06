La carta de un niño con autismo para que el director de su colegio en Madrid no expulse a su profesora

Los alumnos del aula TGD (Trastornos Generalizados del Desarrollo) del colegio público Alejandro Rubio de Guadalix se van a quedar sin profesora. Es la decisión del director del centro, que no renovará su comisión de servicio porque, según explican desde la Consejería de Educación madrileña, "no encaja en su proyecto educativo".

Desde el Gobierno no han sabido concretar el motivo concreto por que el esta profesora no "encaja" en ese "proyecto", de hecho, según ha explicado un padre a laSexta, el director no incluye en su programa educativo ningún aspecto relacionado con el aula TGD, por lo que no hay motivo concreto para prescindir de ella. El mismo padre asegura a laSexta que a pesar de que no tienen nada en contra del director del centro, no entienden esta decisión arbitraria y piden que se incluya a la maestra en el próximo curso.

La profesora llevaba ejerciendo nueve años en el centro bajo una comisión de servicio, es decir, la profesional tiene una plaza asignada en otro centro pero trabaja allí renovando año a año su comisión.

Por otra parte, el director del colegio anunció a los padres sus intenciones de ubicar el despacho de dirección en la ubicación actual del aula TGD y alegó "motivos de seguridad". Un anunció que finalmente no se realizará debido a "motivos presupuestarios".

El AMPA ha pedido explicaciones al director del centro, aunque no han recibido respuesta. "Hay padres y madres que se han mudado a Guadalix para poder estar en este aula y, aún así, ha sido imposible lograr una explicación", aseguraba la presidenta de la asociación de familias a la Cadena Ser.

Por su parte, los profesores han pedido un claustro extraordinario para tratar la continuidad de la profesora del aula y los padres se están movilizando también por redes sociales. La docente ha trabajado con los alumnos desde el primer día que se creó el aula hace nueve años.

Y no solo los docentes reclaman que se quede. También los alumnos. Sami, de 11 años, con autismo, ha escrito una conmovedora carta donde pide que no se eche a Inma, a la profesora, y enumera una serie de logros que dice haber conseguido y que no habría sido posible, añade, sin ella.