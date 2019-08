Todavía hay quien rechazar reciclar en casa, pero parecen ser una minoría. El 79,8% de la ciudadanía española declara tener algún recipiente para reciclar envases que van al contenedor amarillo. Son datos del "Estudio de hábitos de reciclaje" de 2018, un sondeo del Instituto Apolda para Ecoembes, organización medioambiental que coordina el reciclaje de envases en España.

Ese casi 80% se traduce en cerca de 37, 5 millones de personas. Pero no todos y todas reciclamos por igual. Hay diferencias sociales, de edad, y algún que otro mito que levantar. Por ejemplo, a pesar de que solemos creer que la juventud tiene más conciencia ambiental, lo cierto es que son las personas de entre 35 y 54 años las que se reconocen más recicladoras, un 82% frente al 74% de la franja 16 a 34 años. Eso sí, los jóvenes están haciendo sus esfuerzos y han reciclado un 7% más en el último año. También los adultos de 35 a 54 reciclan un 5% más.

Y aunque parezca inocuo, el estado civil también influye en el ánimo por el reciclaje. Las personas divorciadas son el grupo social que más recicla, un 88,7%, seguido por las casadas y con pareja estable (82% y 80% respectivamente).

Navarros y Riojanos, los más recicladores

Del estudio se deduce que en España existe una importante conciencia por el reciclaje, ya que de media los españoles tienen cuatro cubos para separar residuos. Eso sí, en algunas comunidades autónomas se lo toman más en serio: los habitantes de Navarra se declaran más recicladores (92,5%), seguidos de los de La Rioja (92,5%) y Euskadi (90,2%). A la cola se sitúan los habitantes de Ceuta y Melilla (36,1%), Castilla y León (63,1%) y Canarias (66,9%), como vemos en el siguiente gráfico

En cuestión de género apenas hay diferencias. El estudio revela que el 79,9% de las mujeres y el 79,8% de los hombres separan los residuos en el hogar. En este caso, y con respecto al año anterior, son los hombres los que más se han puesto las pilas y reciclan 8,8 puntos más que el año pasado (las chicas, un 5,7% más).

Los argumentos en favor del reciclaje son múltiples y van desde un aprovechamiento más sostenible de los recursos naturales, lo que se traduce en el concepto de economía circular, hasta motivos de salud: reciclar supone evitar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, los mismos que causan 13 muertes al minuto en el mundo.

Pero además de todos esos motivos, en el 'Estudio de hábitos de reciclaje' las personas que reciclan sienten que reciclar es "motivo de orgullo como ciudadano". Sin embargo, no todo el mundo está convencido, y algunas personas consideran que no separan sus residuos porque en su zona no disponen de contenedor amarillo, que les queda lejos o que no tienen sitio en casa para distintos cubos.

Este estudio, realizado a una muestra de 10.000 personas repartidas de manera proporcional a nivel regional, muestra que el reciclaje ya es casi un acto reflejo para la mayoría de personas. Por ejemplo, el 76,5% asocia directamente con el contenedor amarillo las botellas, botes o garrafas de plástico.

Los briks, al estar compuestos de un triple material (plástico, aluminio y cartón), suelen suscitar más dudas y solo el 68,6% los deposita en el contenedor amarillo. Hay quien cree aún que van al contenedor azul, es un error frecuente entre los más habituales en torno al reciclaje.