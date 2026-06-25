'No se lo digas a nadie', la serie documental original de Atresmedia sobre el crimen de Pioz, llega este miércoles a laSexta

Este miércoles 1 de julio, a las 23 horas, laSexta estrena 'No se lo digas a nadie', la serie documental original de Atresmedia que ahonda en el asesinato en 2016 de una familia brasileña en Pioz, un pueblo de Guadalajara.

laSexta estrena este próximo miércoles, 1 de julio, a las 23.00 horas 'No se lo digas a nadie', serie documental original de Atresmedia que ahonda en uno de los casos más impactantes de la historia criminal de España: el brutal asesinato de cuatro miembros de una familia brasileña en el pequeño pueblo de Pioz, Guadalajara (España) en el año 2016. Un crimen que conmocionó a toda una sociedad, tanto en España como también al otro lado del Atlántico.

En agosto de 2016 se produce el hallazgo de los cuerpos sin vida de toda una familia, Marcos Campos, Janaina Santos y sus hijos, Maria Carolina y David, de tres y un año. Muy pronto, las pesquisas de la Policía apuntan a Patrick, un joven de 19 años, sobrino y primo de las víctimas. Un estudiante de derecho, de familia acomodada, que había llegado a España para cumplir su sueño de ser futbolista. Para cuando los investigadores reúnen todas las pruebas que le incriminan, el joven ha huido a Brasil. Traerlo de nuevo a España será un desafío.

'No se lo digas a nadie', que se verá por primera vez en abierto y al completo en televisión, recoge testimonios inéditos, conversaciones reales, archivos oficiales y material aportado por familiares y amigos a lo largo de cinco episodios. Dirigida por Juan Carlos Arroyo y con la producción ejecutiva de Luz Aldama y Teresa Latorre, ha contado con un equipo de investigación en España y en Brasil, integrado por Raquel Hernández Morán, Patrícia Zaidan y Paula López Barba, que trabajaron durante un año en la producción de esta serie documental original de Atresmedia que se encuentra disponible al completo en atresplayer.

Una visión inédita del caso

La serie documental recoge una visión inédita del caso. Y es que a las voces de los responsables de la investigación en España y Brasil, del juez instructor y de las familias de las víctimas, se unen valiosos testimonios. Por primera vez, habla para un medio de comunicación el joven que la noche del crimen estaba al otro lado del teléfono, Marvin Henriques. También se podrá escuchar el valiente relato de Jordana. Enfrentada a un debate moral, apostó por la justicia y rompió el silencio pactado por un grupo de adolescentes.

¿Se puede ser cómplice a 6.000 kilómetros de distancia? ¿Te convierte en encubridor leer un mensaje inesperado de WhatsApp?, ¿Por qué un joven mata a su propia familia?, ¿Por qué un adolescente observa en la distancia un asesinato sin reaccionar?, ¿Qué lleva a un grupo de estudiantes a guardar el secreto de un crimen? El crimen de Pioz abre debates actuales que conectan e interesan a públicos de cualquier generación y explora las contradicciones éticas que las redes sociales plantean a los jóvenes, pero también los retos policiales y jurídicos de las nuevas formas de criminalidad.

Exitoso viaje internacional en más de 30 países

Llega a laSexta por primera vez al completo y en abierto tras triunfar en atresplayer y después de un exitoso viaje internacional, habiéndose estrenado ya en más de 30 países. 'No se lo digas a nadie' se ha visto en Latinoamérica y Brasil en HBO Max, en Estados Unidos a través de FlixLatino y también en Francia en TV Monaco.

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