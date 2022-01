Cuidado. Hay un nuevo intento de robo de datos… y dinero a través del conocido método del phishing. Es la alerta que ha lanzado la Policía Nacional en sus redes. La Dirección General de Tráfico (DGT) no está enviando correos electrónicos reclamando una "multa de tránsito no pagada".

Si te ha llegado un correo de este tipo "no piques", advierten desde la policía. Se trata de emails con una redacción poco habitual, incluso con faltas de ortografía, señalan. En ellos aparece un enlace sobre el que pinchar para solucionar el presunto problema administrativo. Es una trampa. Con este enlace pueden infectar tu dispositivo o llevarte a una web no segura, que se hace pasar por la oficial, para que ingreses tus datos de pago.

La solución es bloquear al remitente y eliminar el mensaje.

La 'Oficina de Seguridad del Internauta' (OSI) también explica cómo se puede evitar caer en estos timos. Primero, no abrir correos de usuarios desconocidos o que no se hayan solicitado. Ni siquiera contestar a esos mensajes.

Segundo, no descargar ficheros adjuntos de correos o seguir enlaces, ya que los hackers se benefician de la ingeniería social para realizar sus engaños. Tercero, revisar la URL del enlace o página web; si no hay certificado o no es la oficial, no se debe facilitar ningún dato personal.

En esta línea, si se tienen dudas sobre si una web puede ser o no fraudulenta, también se pueden seguir una serie de pasos para estar seguros. Es necesario cerrar todas las aplicaciones o programas antes de acceder a la web. También viene bien escribir directamente la URL de la entidad en el navegador, en lugar de llegar a ella a través de enlaces de terceros o de correos. Clave es, también, no acceder al servicio de banca online desde dispositivos públicos o que estén conectados a redes Wifi públicas.