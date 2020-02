Una turista británica ha sido detenida por llevar bikini en la isla no turística de Maafushi, en Maldivas, según ha informado 'The Independent'. La joven paseaba por la calle cuando fue sorprendida por la Policía, que procedió a su detención al considerar que su vestimenta no era la adecuada en dicha zona, lo que ocasionó un escándalo.

En el vídeo, difundido en las redes sociales, se puede ver cómo tres agentes de Policía tratan de poner las esposas a la joven, que intenta resistirse al arresto al tiempo que otro agente intenta cubrirla con una toalla. En el vídeo se oye a la mujer gritar: "¡Me están atacando sexualmente!".

El comisario Mohamed Hamerd ha detallado mediante un comunicado que la Policía local recibió un aviso de que una mujer andaba por la carretera con tan sólo un bikini y que podría estar bajo los efectos del alcohol.

Tras lo ocurrido, el jefe del Servicio Policial de la isla se ha disculpado a través de Twitter: "El incidente en Maafushi, en el que nuestros oficiales detuvieron a una turista, parece que no fue bien manejado. Pido disculpas a la turista y al público", ha publicado.

No obstante, la Policía ha señalado que aunque las costumbres de la turista pueden ser distintas a las de la zona, ella "debe respetar la cultura" y llevar una "vestimenta adecuada". A pesar de que no existe una ley específica para no poder utilizar este tipo de prendas, el código de vestimenta publicado en la web de la isla insta a los turistas a vestirse "modestamente, especialmente, fuera de los centros turísticos, como signo de respeto hacia la comunidad".

Además, desde esa misma página sostienen que la isla de Maafushi ha hecho algunos cambios para que los turistas puedan tomar el sol en bikini en las playa turísticas privadas, siendo algo significativo ya que en la mayoría de playas no se permiten los bikinis.

La mujer ha sido puesta en libertad sin ningún cargo. Además, la Policía ha pedido disculpas por el incidente y ha garantizado que se ha iniciado una investigación con el objetivo de que no se implanten medidas desproporcionadas en futuras ocasiones.