Detienen a cinco personas por retener y agredir a un hombre por una deuda de 15 euros

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Los detalles Un ciudadano que recibió en febrero un vídeo con la grabación de la agresión, acudió a dependencias policiales al conocer a la víctima y ver la crueldad ejercida por los autores de los hechos.

La Policía Nacional detuvo a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, por retener y agredir brutalmente a un hombre en una vivienda de Leganés, Madrid, debido a una deuda de 15 euros. Sin embargo, los agentes sospechan que existían rencillas previas. La denuncia surgió tras recibir un ciudadano un vídeo de la agresión, en el que la víctima aparece indefensa, siendo golpeada e insultada. Durante la investigación, un hombre ensangrentado denunció otra agresión en el mismo domicilio. Los detenidos enfrentan cargos por delitos contra la integridad moral, lesiones, detención ilegal y amenazas graves. Uno de ellos también fue arrestado por quebrantar una orden de alejamiento.

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas -cuatro varones y una mujer- por retener en una vivienda de Leganés (Madrid) a un hombre al que agredieron violentamente por una deuda de 15 euros, aunque los agentes creen que los arrestados podrían tener con él rencillas anteriores.

Un ciudadano, que recibió en febrero un vídeo con la grabación de la agresión, acudió a dependencias policiales al conocer a la víctima y ver la crueldad ejercida por los autores de los hechos, informa la Policía Nacional.

En las imágenes se comprueba que el agredido está totalmente indefenso y es continuamente golpeado casi desnudo mientras recibe insultos, amenazas y un trato humillante.

Se ve que incluso uno de los agresores agarra su camiseta desde atrás fuertemente contra el cuello de la víctima dificultando su respiración durante unos segundos mientras le acercan un cuchillo. Los agentes lograron identificar la vivienda en la que se había grabado el vídeo y a los agresores.

Se da la circunstancia de que el pasado día 10 de marzo, mientras los agentes se encontraban realizando labores de prevención, fueron requeridos por un hombre ensangrentado que manifestó haber sido también agredido en el domicilio investigado al intermediar en una discusión entre dos varones y una mujer, que comenzaron a golpearle rompiéndole la nariz.

Al día siguiente fueron detenidos los cinco implicados en ambas agresiones, que pasaron a disposición judicial por supuestos delitos contra la integridad moral, lesiones, detención ilegal y amenazas graves.

Uno de los detenidos tiene una orden de alejamiento de su pareja, por lo que fue arrestado también por presunto quebrantamiento de condena.

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