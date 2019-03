Detenidos 8 sirios en un buque interceptado con 12 toneladas de hachís

El mercante fue interceptado por la embarcación de la Agencia Tributaria Fulmar, cuyo capitán, Jesús García, ha explicado que tenían "mucha información de los movimientos del barco". García ha informado de que la embarcación fue abordada una hora después de que en alta mar hubiera cargado la droga y los tripulantes estaban estibando la carga, que estaba en la cubierta.

Medios de Vigilancia Aduanera y de la Aduana Francesa detectaron al buque mercante efectuando movimientos no habituales, por lo que el patrullero Fulmar se dirigió a la zona y localizó al mercante. La tripulación no opuso resistencia y no portaban armas, según ha dicho Jesús García en el puerto de Málaga, y ha precisado que el barco estaba en aguas internacionales.

El capitán ha apostillado que no se sabe de qué puerto salió el barco y que, según el rumbo que llevaba, se dirigía hacia la costa de Cádiz. Ha incidido en el cambio que se está produciendo en el tráfico de droga con barcos más grandes que navegan por la ruta del Mediterráneo oriental, y esta ha sido la sexta aprehensión desde el pasado mes de junio.

Por su parte, el delegado de la Agencia Tributaria en Málaga, Juan Rico Martínez, ha dicho a los periodistas que en la operación han intervenido las aduanas italianas y francesas que ofrecieron la información con la se localizó al barco, denominado Mayak y originario de Sierra Leona.

Martínez ha señalado que fue "relativamente fácil" ver los fardos de droga porque parte de la mercancía estaba en la bodega de popa y el resto en la cubierta. La droga aprehendida está distribuida en unos 400 fardos de treinta kilos, por lo que el total puede rondar las 12 toneladas de hachís.

El barco ha llegado al puerto de Málaga, donde han descargado los fardos de hachís y los ocho ocupantes del barco han sido puestos a disposición judicial. Martínez ha destacado que la operación responde al trabajo de continuidad que hace el área de aduanas de la Agencia Tributaria por el control del tráfico ilegal de estupefaciente en lo que afecta a la zona de Andalucía oriental, área que según ha dicho "desde el pasado mes de junio ha visto un incremento".