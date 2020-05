La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre de 44 años, con más de 90 antecedentes, tras reunirse a beber alcohol en un parque y desobedecer las indicaciones de los agentes.

Los hechos ocurrieron este sábado cuando una patrulla que realizaba labores de prevención del incumplimiento del Real Decreto 463/2020 de estado de alarma fue alertada de que en la plaza Vicente Iborra había muchas personas reunidas en el parque bebiendo y discutiendo.

Cuando se personaron, los policías pidieron a la gente involucrada que mantuviera la distancia de seguridad y se fuera a casa ya que eran las 17:30 horas, horario de salida permitido a los menores de 14 años acompañados de un adulto.

Unas indicaciones que todos obedecieron menos el acusado que hizo "caso omiso", según han explicado las fuerzas de seguridad. El hombre señaló que no tenía coronavirus y que no se iba a infectar por lo que no iba a acatar órdenes: "Yo puedo ir donde me salga de los cojones", dijo.

Los agentes insistieron en que debía mantener la distancia de seguridad y no beber en la calle cuando el varón manifestó: "No me sale de los huevos estar solo, me vais a tener que detener para impedirme acercarme".

Al final acabó detenido por un presunto delito de desobediencia grave y ha pasado a disposición judicial. Al menos tenía 90 antecedentes policiales.