La Policía Nacional ha detenido en Gandía (Valencia) a un hombre de 39 años como presunto autor de un delito de abandono contra su hija de dos años, de quien estaba a cargo mientras la madre se encontraba trabajando.

Según explica el cuerpo policial, los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, sobre las 20:50 horas, en la propia ciudad de Gandía. En plena celebración de las fiestas falleras, los agentes recibieron un aviso de algunos ciudadanos que acompañaban a la pequeña, a la que, según indican, habían visto deambular sola por la carretera de salida de la localidad hacia Barx.

Una situación que, según la Policía, entrañaba un riesgo "principalmente para la menor, así como para los conductores que por allí circulaban". Se trata de una zona en la que hay poca visibilidad, y más teniendo en cuenta que se acercaba la noche.

Los policías se hicieron cargo de la menor y dieron una batida por la zona para comprobar si había alguna persona que estuviera a cargo de la misma. Sin embargo, no pudieron localizar a nadie. En cambio, media hora después, dieron con un hombre a unos 500 metros que, de acuerdo con los agentes, "no podía mantener el equilibrio" ni "hablar con claridad". De hecho, relatan que estaba tan desorientado que no pudo ni reconocer a su hija.

Los agentes cuidaron de la niña, a la que distrajeron con dibujos en sus teléfonos móviles personales, a la par que intentaban averiguar quién era la madre. Finalmente, pudieron localizar en su puesto de trabajo, en una localidad cercana a Gandía. El detenido, sin antecedentes policiales, ya ha pasado a disposición judicial.