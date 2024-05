Se le conoce como 'Bitcoin Jesus'. Es un famosísimo inversor de criptomonedas que acaba de ser detenido en España, después de que Estados Unidos le acusase de evasión fiscal. Se calcula que su fortuna supera los 100 millones de euros. Presumía allá por donde iba de ser un pionero en el negocio de las criptomonedas: "Fui la primera persona en el mundo entero en empezar a invertir en empresas de criptomonedas", aseguraba.

El estadounidense Roger Vir, más conocido como Bitcoin Jesus era casi un profeta de la nueva moneda digital, tal y como se puede ver en las imágenes que acompañan a estas líneas. De hecho, sus empresas tenían más de 130.000 bitcoins, cuyo valor en euros se sitúa por encima de los 100 millones.

Estados Unidos no era el lugar ideal para sus negocios: "No estaba muy contento con pagar impuestos en Estados Unidos porque lo usan para cosas que creo que no están bien", decía antes de comprar un pequeño país del Caribe, San Cristóbal y Nieves. Un paraíso no solo de playas vírgenes y aguas turquesas, también un oasis para los inversores en criptomonedas porque no hay impuestos. "La declaración tenía miles de páginas en EEUU y aquí ni siquiera tengo que completar un formulario", explicaba Vir en un vídeo.

Allí se mudó pero mintió sobre sus ganancias empresariales y su valor, incluso después de venderlas por el doble de su coste en 2017. El magnate ha sido detenido en España, Estados Unidos le reclama 45 millones de euros y ya se plantea la extradición para que ahora sí, pague lo que debe.