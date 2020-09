Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 32 años como presunto autor de los delitos de robo con violencia o intimidación y amenazas, tras increpar y amenazar a una persona por ser transexual y acorralar a otra que intentó mediar, amenazando con quitarle el teléfono móvil.

Además, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, se le ha imputado un delito de resistencia y desobediencia, ya que hizo caso omiso a los agentes cuando estos le pidieron de forma reiterada que se se calmara y cesara en su actitud.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 2:00 horas de este domingo, cuando los policías, que realizaban labores de prevención, fueron requeridos en la calle Gregorio Gea por una persona, ya que un hombre al que no conocía había comenzado a increparle e insultarle por ser transexual y, además, había acorralado a su acompañante.

Los agentes averiguaron que mientras ambas víctimas hablaban, un hombre presuntamente se les había acercado de forma agresiva y había llamado "maricón" a una de las víctimas, para acto seguido pedirle tabaco mientras la acorralaba contra la pared haciendo aspavientos, momento en el que su acompañante pidió ayuda a los policías, que se encontraban en las proximidades.

Mientras los agentes se entrevistaban con las víctimas, apareció el hombre gritando: "Qué asco das, vaya guarrerías haces, vaya adefesio estás hecho, tú ni eres una mujer ni eres nada, das asco, cuando te pille te voy a reventar, me he quedado con tu cara y más vale que te vayas de Valencia, ya he estado preso y los jueces me dan igual".

En ese momento, los policías intentaron que depusiera su actitud y se colocara la mascarilla, ya que no la llevaba puesto. Sin embargo, el hombre hizo caso omiso a las órdenes, por lo que fue detenido como presunto autor de delitos de robo con violencia o intimidación, amenazas y resistencia y desobediencia. Con numerosos antecedentes policiales, el detenido ya ha pasado a disposición judicial.