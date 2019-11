Un bebé de 18 meses permanece ingresado en el hospital Materno Infantil de Granada tras ingerir de manera accidental hachís, hechos por los que la madre ha sido detenida y puesta en libertad con cargos.

Según han informado fuentes sanitarias y de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, la mujer trasladó a su bebé al centro hospitalario, donde quedó ingresado tras dar positivo en drogas.

El menor fue sometido a un examen exhaustivo que permitió determinar que había ingerido hachís, por lo que el centro activó el protocolo para este tipo de casos y alertó a la Policía Nacional.

Fuentes policiales han explicado que la madre fue detenida como autora de un posible delito de maltrato al menor por el que pasó a disposición del juzgado en funciones de guardia, que la ha dejado en libertad con cargos.

El bebé continúa ingresado en el hospital pendiente de evolución, aunque su estado ya no es grave. Según adelanta el periódico Ideal, la madre y el menor no conviven con el padre, que actuará en la causa como acusación particular y que será el que acompañe al bebé durante su ingreso hospitalario. La mujer habría explicado desde el primer momento que tenía la droga en casa y que el menor la podría haber tomado de manera accidental.