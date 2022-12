Agentes de la Unidad Integral de Distrito de Fuencarral El Pardo de la Policía Municipal de Madrid, junto a técnicos del Ayuntamiento, han realizado una inspección rutinaria de una carnicería-frutería con unas condiciones higiénico-sanitarias lamentables, según ha informado un portavoz del Cuerpo Local.

La intervención policial tuvo lugar el día 15 en el establecimiento situado en la calle Sanchonuño número 9. En la inspección rutinaria observaron deficiencias en el refrigerado, etiquetado, el origen de las carnes y la limpieza tanto de la máquina picadora como del almacén.

Además, los responsables de la tienda no presentan seguro, certificado de desinfección ni de manipulación de alimentos. No tiene botiquín dentro, no disponen de cartel de horario de apertura y cierre ni otro tipo de documentación necesaria.

Los agentes comprobaron que el cubo de basura estaba la tapa abierta, que había productos de limpieza cerca de los cárnicos sin estar protegidos, que la cámara frigorífica se encuentran carne sin protección y al lado de otros productos perecederos como verduras y otros tipos de carne. Además, el refrigerador perdía agua de forma constante y el extintor estaba oculto detrás de unos estantes y de difícil acceso.

Por todo ello, los policías municipales levantaron un acta detallada, que enviarán a la Junta Municipal, que se encargará de tramitar lo que le corresponde y avisar al resto de autoridades de las deficiencias detectadas.