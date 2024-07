Tomar el sol es una actividad inocente, pero para ella hay que tomar precauciones como "usar prendas que nos protejan, sombreros, gorros", explica Vicente Manuel Leis, dermatólogo en la clínica Idelia. Pese a las advertencias de los expertos, en las redes proliferan noticias falsas.

Una de estas tendencias es la del callo solar, un bulo que incita a tomar el sol hasta que la piel sea resistente a las quemaduras: "En niños y gente joven, que es precisamente en las edades que más tenemos que incidir con mensajes de exposición solar saludable, son especialmente peligrosos estos mensajes que son totalmente falsos".

Otro bulo: el sol no da cáncer, algo que años de ciencia constatan y que Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, avisa: "En 2024 decir que el sol no se relaciona con el cáncer de piel es como decir que el tabaco no se relaciona con el cáncer de pulmón", afirma. Tomar el sol excesivamente sí puede ser patológico, incluso en días nublados, donde se recomienda "proteger al menos la cara".

Los alimentos naranjas tampoco aceleran el moreno y, explica el dermatólogo, "no sustituyen a una protección solar adecuada". Tampoco se cumple eso de que 'después del quemazo, viene el morenazo': "No se puede justificar jamás quemarse la piel", apunta Leis. Por último, tampoco sirve con el SPF del maquillaje, por lo que recomienda "protegerse siempre con cremas o con prendas de ropa".