Despide a sus empleados con un mensaje de texto

Algunos empleados llevan sin cobrar más de un año, pero, al no recibir una carta con el despido, no podían dejar de ir a trabajar. Ahora el que se ha ido es su jefe, dejando un mensaje de despedida al encargado. Ni rastro de su paradero ni en los invernaderos, ni en las que eran sus oficinas.

Gariba Chalh, trabajadora del invernadero asegura que se trata de una "situación muy complicada, exigimos una solución". Añade que "necesitamos que diga algo, que dé la cara".

Lo único que ha dicho es que no puede pagarse y que se va de España con su mujer. Para Abdelcader Chacha, miembro del SAT en El Ejido, la situación "es muy grave. Hay gente que no tiene familiares y no tienen ni para comer".

Los empleados ya están tramitando su baja de la seguridad social, pero algunos les gustaría hacerse cargo del terreno. Pero la tierra la había alquilado a un tercero para que se encargara de su producción.

El empresario fugado podría haber estafado incluso a su propio yerno. Hace unos meses, la empresa entró en concurso de acreedores, y puso a su nombre otra nueva. Ahora, tampoco sabe nada de él. Explica que "está en la misma situación que el resto, "un día de buenas a primeras me encuentro que no hay nadie".

A muchos no les pagaba la nómina, sino que les iba dando anticipos en efectivo. A otros, les dio cheques la semana pasada pagándoles algunos retrasos pero el banco no se los pagó.