Marta pide a la justicia mayor contundencia en la búsqueda de su hijo Marc, de tan solo 11 años. El padre del menor se lo llevó, previsiblemente al extranejro y, a pesar de que lo denunció, como el niño está bien, no hay orden de busca y captura contra él.

"Hace más de seis semanas que no se nada del niño. No he tenido contacto con él. El padre está ilocalizable", ha explicado Marta, que lleva divorciada de su marido más de seis años, en un vídeo difundido en redes sociales.

Todo comenzó el 31 de agosto. El menor se fue a pasar una semana con su padre, hasta el 6 de septiembre. Sin embargo, no volvió a casa de su madre. Lo denunció ante los Mossos d'Esquadra, pero aún no ha recibido respuesta.

"Parece ser que los tiempos de la justicia no son los mismos que los de una madre y una familia a la que han robado a su hijo", lamentaba en el comunicado audiovisual.

Además, según ha explicado en una entrevista en Espejo Público, la relación con el padre del menor "siempre ha sido complicada y la comunicación siempre ha sido a través de demandas y de juicios". "Siempre que he ido a pedir ayuda para vivir tranquila y que mis hijos estén tranquilos la respuesta ha sido 'tienes derecho, pero no tenemos recursos'", ha indicado.