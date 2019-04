Descubre por casualidad que tiene 52 multas por valor de 6.000 euros que la DGT le notificaba en una dirección antigua

Javier Sánchez acumula hasta 52 multas en el mismo lugar por valor de más de 5.600 euros, todas ellas con recargo porque jamás llegaron a su domicilio. "A mí nunca me han notificado nada en el domicilio que estoy empadronado en Benalmádena desde 2013 y lo notificaban a una dirección antigua que tenía en Elche", explica Sánchez.

El tramo en el que se ha sancionado a Javier está en la A-7 a la altura de Mijas en la provincia de Málaga. Allí la velocidad está limitada a 80 kilómetros por hora y al tratarse de un radar de tramo no vale reducirla sólo al pasar por el radar, hay que mantenerla durante más de cinco kilómetros.

"Yo no he tenido conocimiento de eso, entonces no he tenido la posibilidad de darme cuenta que hay un tramo donde ponen multas e ir con más cuidado", explica Javier.

Su abogado ha presentado varios recursos, ya que, entre cosas, su defendido no tuvo opciones de recurrirlas. "Existe una nulidad clara de esas multas y de su error en cuanto a la notificación de mi cliente", explica Juan Ricardo Ruiz, abogado de Javier.

De momento, ha pagado ya más de la mitad de las multas porque hacienda embargó su cuenta. Ahora está a la espera de resolver las que aún quedan por pagar, pero el juicio no está previsto hasta 2018.