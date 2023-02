Hace unas semanas que empezaron a desaparecer animales del zoo de Dallas. Uno de ellos fue la desaparición de la pantera nebulosa Nova. "Tenemos una situación en curso en el zoológico en este momento con un código azul, que es un animal no peligroso que está fuera de su hábitat. Uno de nuestros leopardos nublados no estaba en su hábitat cuando el equipo llegó esta mañana y no se encuentra en este momento", informaron el pasado 13 de enero, día en el que cerraron el establecimiento por seguridad.

El animal apareció cerca de su habitat al día siguiente. Sin embargo, la pérdida de animales siguió su curso. El buitre Pin de 35 años falleció el pasado 24 de enero y unos días más tarde desaparecieron dos monos tamarino.

Bella y Finn, que así se llaman, ya han sido atendidos por los veterinarios del establecimiento tras aparecer en una casa abandonada en la ciudad de Lancaster, al sur de Dallas. "Ambos comenzaron a comer y beber casi de inmediato una vez que el equipo completó los exámenes de salud el martes. No volverán a su hábitat por un tiempo; debido a que fueron sacados de los terrenos, deberán pasar un período de cuarentena antes de ser reintroducidos en su hábitat del zoológico", explicaba la citada cuenta.

Los investigadores creían que los animales habían sido sacados adrede de su hábitat, de ahí que la policía de Dallas tuitease la foto de un joven con el que los detectives querían hablar en relación con la desaparición de los monos.