Denuncian que un párroco de Segovia niega la comunión a personas homosexuales

El cura les niega la comunión por ser homosexuales. Es la discriminación que denuncian varios feligreses de dos pueblos de Segovia, Basardilla y Torrecaballeros, cuyo párroco no les deja comulgar por su condición sexual.

El primero en denunciarlo fue el propio alcalde de Torrecaballeros, Rubén García, que expuso a través de sus redes sociales que justo el día en el que la Diócesis de Segovia dijo adiós a su anterior obispo, el párroco de Torrecaballeros le comunicó que se le prohibía recibir la sagrada comunión.

"¿Por qué? Por mi condición sexual y vivir con mi pareja", aseveraba el edil socialista en su perfil de X: "La decisión causa dolor, mucho dolor. Y se lo causa a mi familia. Y a mi gente. Y puedo perdonar el dolor que se me causa. Pero no voy a perdonar, lo siento, el que se causa a mi familia, esa institución que tanto dicen defender", añadía.

Una decisión tajante que también afectó a José María López y su pareja, Mario Calvo. José María explica laSexta cómo se enteraron: "El señor cura llamó a la tía de Mario (...) Le había dicho que le prohibía participar de la eucaristía y de las lecturas". La razón: ser una pareja homosexual. El religioso, explican, aduce "que no es por homofobia, sino porque estamos casados por lo civil y estamos compartiendo la misma casa".

Así lo decidió el párroco de Basardilla después de recibir un 'chivatazo', como si algo malo estuviese pasando. "El párroco recibe unos mensajes, unos anónimos y otros de gente conocida, manifestando su posición contraria a que esta pareja esté en misa y no solo que esté en misa, sino que comulgue e incluso participe en las lecturas", explica en este sentido Rubén García.

Según explican José María y Mario, el cura consultó al obispado y este dio la orden, según les trasladó: "Se lo hemos verbalizado y dice que él recibe órdenes del obispo y él va a aplicarlo a rajatabla", indican. Misma decisión que el mismo párroco tomó con el alcalde del pueblo aledaño, Torrecaballeros, donde también da misa. "El sacerdote este sábado a las 17:00 me dice que tengo prohibida la comunión", explica García a laSexta.

Los residentes de ambas localidades están indignados. "Es demencial, esto no se puede consentir", asevera una vecina. "No hay derecho", coincide otro vecino. El sacerdote es un recién llegado a la zona. "Le hemos dicho que lo mismo defenderíamos que se le discriminase a él por razón de raza", explica una vecina. Y su llegada coincide, además, con la salida del obispo de Segovia. "Se habrá ido tan a gusto, desde luego, pero aquí ha dejado un problema tremendo", lamenta otra habitante del pueblo.

Se espera la llegada de un nuevo obispo el próximo sábado y que interceda en esta situación. "Deseo fervientemente que el nuevo obispo dé otro aire y otro cariz", manifiesta García. Un nuevo obispo a quien el PSOE de Segovia pide que acabe con esta discriminación que ha denunciado en redes sociales. "Sigue pasando a día de hoy, en pleno siglo XXI", denuncian Mario y José María.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha criticado la actitud tanto del párroco como del obispado. "Este sacerdote desconoce el Nuevo Testamento. Galatas 3:28: "Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo". "La buena noticia del Evangelio es la fraternidad y el amor frente a toda forma de discriminación", ha publicado en su cuenta de X.