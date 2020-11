Un niño de ocho años falleció el pasado martes, 27 de octubre, tras visitar varias veces un ambulatorio y el Hospital de Elda (Alicante) por un fuerte dolor de estómago y vómitos. Así lo denuncia su madre, que asegura que no recibió la atención médica adecuada porque "no le realizaron ni una analítica ni una ecografía".

Desde la conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana han optado por no hacer declaraciones al respecto, aunque sí han indicado que ya han entregado el historial médico del menor a la familia y, por el momento, no les consta ninguna denuncia.

La autopsia del pequeño ya se ha llevado a cabo en el anatómico forense y el resultado de dicho informe ya está en manos del juzgado de guardia.

Según el vídeo que ha publicado la madre del menor en redes sociales, este comenzó con dolores de estómago y lo llevó a un ambulatorio de urgencias. Allí les recomendaron acudir al Hospital de Elda, sin embargos "los médicos dijeron que no lo podían auscultar" porque no podía respirar si se tumbaba boca arriba.

Dos días después, el 26 de octubre, Marta González volvió a llevar al pequeño al centro hospitalario porque tenía vómitos y allí le recetaron suero para que se le cortaran. Sin embargo, el dolor de estómago se agravó y el 27 de octubre volvió a acudir al ambulatorio con el menor. Allí le instaron a no llevarle al hospital por el peligro de contagio de coronavirus y le pusieron, según denuncia, una inyección.

"El martes empezó con un dolor enorme, ya no podía más y lo bajé a urgencias. Me dijeron que no valía la pena llevarle al hospital. No sé qué le pincharon, porque me negaron los informes, pero se puso muy malo y a las 07:00 horas falleció", asegura entre lágrimas en el vídeo que ha publicado.

Tras lo ocurrido, Marta pide que se haga justicia "en memoria de su hijo" e insta a otras familias a permitir que les hagan esto. "Voy a dedicar lo que me quede de vida a que paguen en memoria de mi hijo. No le hicieron ni una analítica, ni una ecografía, solo un análisis de orina", señala.

Por el momento, desde la Conselleria no han querido hacer declaraciones, pero sí aseguran que no les consta ninguna denuncia por este caso y que ya han entregado el historial médico al completo a su familia.