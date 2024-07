Las personas mayores al volante toman mejores decisiones, aunque tardan más en reaccionar que una persona joven. Su tasa de implicación en un siniestro con víctimas es la mitad que en personas con 45 años, y cinco veces menos que en jóvenes de 18. Sin embargo, es importante saber cuándo retirarse por falta de reflejos.

Yo no me lo planteo, de momento", expresa una conductora, a lo que añade: "Si una persona físicamente está bien, puede conducir siendo mucho mayor que yo". Y es que no hay una edad para dejar de conducir, sino que depende de las "condiciones que se tienen para poder conducir", tal y como subraya Fernando Muñoz, representante de 'Stop Accidentes'. De esta forma, la capacidad al volante no depende tanto de lo que diga el DNI, como de la salud física y cognitiva.

"Depende de la dificultad para mantener la velocidad constante o la distancia de seguridad con otros vehículos, o cuando nos desorientamos al conducir. Además, hay casos extremos en los que no saben dónde iban o se pierden", señala al respecto Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE.

Por ello, es importante ser conscientes de cuál es nuestra situación. "Reconozco que voy más lento, que soy más prudente que antes y que no corro tanto", confiesa un hombre. Hasta un 45% de los conductores abandona la conducción de forma involuntaria, presionado por la familia, lo que puede ser difícil de gestionar.

Así, Jesús Monclús señala que esto puede provocar "la pérdida autoestima". "Puede sentir que ya no sirve para nada, que su hija no confía en él o ella para llevar a los nietos al colegio, y también provoca falta de independencia y la pérdida de relaciones sociales", subraya.

En este sentido, es importante no limitar la movilidad si no está justificado. "Los mayores podemos ayudar a los que son más jóvenes a entender los riesgos en temas de movilidad", defiende Fernando Muñoz, representante de 'Stop Accidentes'. Precisamente, los mayores provocan menos accidentes que los conductores más jóvenes, pero son quienes sufren más las secuelas de estos siniestros.