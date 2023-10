La defensa de Daniel Sancho ha elaborado un informe para evitar que sea condenado a la pena de muerte en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta. Con él, los abogados quieren probar que Sancho no actuó con premeditación, sino por improvisación. El programa 'Y Ahora Sonsoles' ha accedido a ese informe, en el que la defensa se apoya, por ejemplo, en el cuchillo y la sierra que compró el acusado en un supermercado tailandés, aduciendo que eran para cocinar.

Sostiene que "no existe premeditación en cuanto a los cuchillos", la "sierra" y las "bolsas". Las bolsas que compró, abunda el documento, "no son las mismas" que mostró la policía tailandesa y "se utilizaron sacos que no habían sido comprados por Daniel". Sus abogados defienden además que "el cuchillo que la policía enseña se corresponde con un cuchillo de similares características de los utilizados habitualmente por Daniel en la cocina".

En este sentido, la abogada Carmen Balfagón, criminóloga y portavoz de la familia del acusado, ha esgrimido que el cuchillo largo "se utiliza habitualmente en la cocina tailandesa": "Podía haber comprado una radial o una motosierra y hubiera sido más fácil si había premeditación", ha argumentado.

Daniel Sancho está acusado de asesinato premeditado por el crimen de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano al que confesó haber matado y descuartizado el pasado mes de agosto en Tailandia.