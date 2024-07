Este miércoles ha arrancado el juicio contra el hombre que agredió a una veintena de mujeres en el Metro de Madrid. Santiago C.O. está acusado por una veintena de agresiones perpetradas entre julio de 2020 y febrero de 2023.

Dichas agresiones fueron llevadas a cabo tanto en el suburbano de la capital como en otros lugares públicos, propinando puñetazos, patadas y codazos a las víctimas. Atacaba a mujeres con las que no había tenido ningún contacto previo, causándoles daños físicos graves de forma arbitraria.

Una de sus víctimas fue una trabajadora del Metro de Madrid, a quien golpeó en la espalda y la cabeza hasta dejarla al borde del coma.

"Saqué mi carrito del ascensor y sentí un golpe en la espalda. Me tiró al suelo y solo recuerdo pedir que no me pegara más. No sé ni cómo llegué al andén. En el suelo recuerdo que me pegaba en la cabeza. No recuerdo nada más", ha declarado la víctima en el juicio.

También agredió a una agente de Policía cuando intentó detenerle. "Me retorció el brazo muy fuerte, ocasionándome un esguince. Decía que yo no le podía tocar porque era mujer, que las mujeres deberían tenerle miedo y por eso les pegaba", ha declarado esta víctima.

El acusado ha reconocido los hechos tras un acuerdo entre las partes por el que acepta una condena de 10 años de prisión por varios delitos de lesiones, atentado a la autoridad y una tentativa de homicidio.