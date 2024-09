El incendio forestal que se ha iniciado a primera hora de la tarde en las cercanías de la localidad de Brañuelas, en el municipio leonés de Villagatón, ha empeorado en las últimas horas, por lo que se ha elevado a 2 el nivel de peligrosidad -en una escala ascendente de 0 a 3- por representar un riesgo para personas y bienes distintos a los de naturaleza forestal.

En concreto, se ha pedido a la población de Almagarinos, en el municipio de Igüeña, y Tremor de Abajo, en Torre del Bierzo, que suman algo más de cien vecinos, que no abandonen la localidad y que no traten de sumarse a la labores de extinción para minimizar los riesgos. No obstante, desde la Junta precisan que los vecinos pueden moverse libremente por ambas localidades.

La adversa evolución del fuego a causa del viento ha hecho que se refuerce con el paso de las horas el operativo de extinción que alcanza los 35 medios aéreos y terrestres, entre ellos 10 aeronaves entre hidroaviones y helicópteros, siete agentes medioambientales, dos técnicos, cinco cuadrillas terrestres, cuatro bulldozer y siete brigadas de especialistas en la lucha contra los incendios forestales.

El fuego afecta a terrenos arbolados, matorral y pastos y por el momento se desconocen las causas que lo han provocado.