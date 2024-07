Al menos 50 personas han muerto al producirse una estampida durante un encuentro religioso en el estadio de Uttar Pradesh, en el norte de la India, según las primeras informaciones de las autoridades locales.

El suceso ha tenido lugar durante una celebración religiosa en la localidad de Hathras debido a que se produjo una gran acumulación de personas, según ha explicado la Policía. Los cuerpos han terminado apilados en la zona y las autoridades de la zona asegura que al menos hay "entre 50 y 60 muertos", según ha avanzado 'The Times of India'. No obstante, esta cifra podría aumentar en las próximas horas.

El ministro principal del estado, Yogi Adityanath, ha creado una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido y ha dado el pésame a los familiares de las víctimas.

El gobierno central también ha trasladado sus condolencias y ha anunciado que los familiares de los fallecidos recibirán ayudas por valor de 200.000 rupias (unos 2.200 euros).