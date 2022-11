La Xunta de Galicia ha lanzado una nueva campaña con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre. Sin embargo, el cartel compartido a través de sus redes sociales ha generado una gran polémica.

"Vístete con mallas. Sal a correr por la noche. ¿Qué pasa ahora? No debería pasar, pero pasa". Esta es la frase que se puede leer en el spot que han compartido y que ha generado una gran oleada de indignación entre los usuarios, que piden su retirada.

En el cartel, se puede ver a una mujer corriendo en pantalones cortos y camiseta de tirantes. Una imagen que, acompañada de la frase, parece decir que la culpa de lo que le suceda es de ella por cómo se ha vestido para ir a correr. Al menos, eso es lo que muchos han interpretado al verlo. "Este mensaje es vergonzoso. Todavía estamos pensando que es culpa nuestra. ¿Quién aprobó esto? ¿Quién lo decidió?", pregunta una usuaria.

Por este motivo, piden su eliminación inmediata, ya que acusan a la Xunta de Galicia de estar transmitiendo un mensaje peligroso. "Quiero pensar que no capto el verdadero mensaje de fondo donde se educa a los potenciales agresores en vez de culpabilizar a las víctimas, porque de lo contrario este mensaje es vomitivo. ¿Ahora las mujeres tienen que correr de día y tapadas con un burka porque van provocando?", dice otro de los usuarios.

Unas críticas a las que se ha sumado la actriz Celia de Molina. "Todo mal aquí. No, que lleves mallas de deporte y que corras por la noche no provoca que te violen. Violan los violadores. Con mallas, sin mallas, de día, de noche, en tu propia casa o en la calle. No somos nosotras ni nuestros actos. Que alguien le explique algo de igualdad a la Xunta".