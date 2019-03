David Alonso, novio de Leticia Rosino: "Hay cosas que no cuadran, para mí que hay algo más... encubrimiento o no sé"

David, el novio de Leticia, tiene dudas sobre el crimen: "A mi hay cosas que no me cuadran, Leti era una tía alta, con fuerza, un chaval por muy fuerte que sea, para mí que hay más cosas, encubrimiento o no sé".

No puede creerse que el detenido fuese capaz de mirarle a la cara: "Fue uno de los primeros que vino. Le he tenido delante mío que ha tenido el valor de presentarse ahí". Una semana después del asesinato de su novia, la recuerda roto de dolor: "Es que lo tenía todo con ella, todo, y que lleguen y te lo roben así...".

Por eso el novio de Leticia no quiere que si se demuestra que el acusado es culpable se le juzgue por la actual ley del menor: "Dicen 16 años, 16 años no, eso es un asesino tienen que reconocer las cosas como son y no puede salir dentro de 8 años, es que no es ético. No es moral".

No puede soportar la idea de cruzarse con el presunto asesino de su pareja: "Que va a salir con 24 años y es que va a volver al pueblo es que imagínate, yo vivo en ese pueblo y me encuentro con el".

David hace un llamamiento para que cambien la ley: "Quiero que la gente se mueva, se manifieste, haga todo lo posible, pero ya no por ella, por todas nosotras". Una polémica que se reabre cada vez que un menor comete un brutal asesinato.