La DANA también arrasa el campo con pérdidas que rondan ya los 1.500 millones de euros

La DANA no solo ha tenido su efecto en los pueblos. No solo ha afectado a no pocas poblaciones en la provincia de Valencia. También se ha dejado notar, y mucho, en el campo. Con pérdidas que rondan ya los 1.500 millones de euros, las consecuencias que las lluvias torrenciales y las riadas han tenido en las plantaciones pueden notarse incluso en el largo plazo.

"Aquí no apareció nadie. Se pasan la pelota unos a otros, que no es de mi incumbencia, que el otro sí... pero hablas con el otro y tampoco", cuenta Nando Duro, agricultor de 'La Unió'.

Las consecuencias pueden notarse no solo a corto plazo. La falta de oxígeno, por el exceso de humedad, pudre las raíces y podría acabar con las plantaciones. Naranjos, caquis, hortalizas, viñedos centenarios... mucho ha sido afectado por la DANA.

Además de los efectos que ya se están notado, se van a necesitar años para recuperar la producción previa a una DANA que ha causado más de 200 muertos en Valencia.