Apenas faltaban dos días faltaban para el bautizo de la nieta de Chelo cuando el párroco de As Neves, en Pontevedra, se negó a bautizar a la niña. ¿El motivo? La madrina, Merchi, vive con un hombre sin estar casada.

"El cura automáticamente, una vez que coge los papeles y mira a la madrina, le dice: 'No, no, no voy a bautizar a la niña porque estás viviendo en pecado'", relata la abuela de la pequeña. "Vivía 'en pecado' por estar ajuntada con otra persona", corrobora Merchi.

El obispado de Vigo se ha pronunciado en un comunicado en el que sostiene que "el párroco debe actuar con la necesaria fortaleza para rechazar un padrino que podría causar escándalo entre los fieles" y agrega que "el hecho de que determinadas conductas públicas e inmorales estén muy extendidas entre los fieles no hace que estos puedan ser admitidos como padrinos".

La diócesis espalda así al párroco Francisco Javier de Ramiro, que ya causó polémica hace un mes al suspender la procesión de los ataúdes en As Neves. Un exceso de celo que está alejando a algunos de sus fieles, como una vecina que define al sacerdote como "soberbio". "Bastante faltón, sinvergüenza, tiene cosas que la verdad no vienen al caso", critica por su parte Verónica Fernández, representante vecinal.

Ajena a toda esta polémica, la nieta de Chelo ya ha sido bautizada en otra parroquia. Y, sí, con Merchi como madrina.